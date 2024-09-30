Овен, Рак і Скорпіон, цього тижня щасливцями станете саме ви, пише LifeStyle 24.

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Овен

Овнам слід розраховувати на те, що перший жовтневий тиждень мине без роздратування, заздрості та будь-яких інших негативних емоцій. Це буде період безтурботності та відчуття, що все йде своєю чергою без будь-яких перешкод.

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Рак

Раки завершать усі важливі робочі справи та зможуть видихнути зі спокійною душею. Їхні плани реалізовуватимуться на всі 100%, а стан душі порине у гармонію та радість. Загалом, почуття щастя оселиться в будинку Раків.

Гороскоп для Раків

Скорпіон

Ті Скорпіони, які влітку не встигли насолодитись гарною погодою і відпочинком, уже цього тижня реалізують своє бажання. Вони відправляться у мандрівку з близькою людиною. Це будуть незабутні враження, які не тільки закарбуються у пам'яті, а й стануть найщасливішими спогадами.

Гороскоп для Скорпіонів