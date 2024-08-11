Близнюки та Козоріг, уже невдовзі зможете підійнятись кар'єрною драбиною, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Новий тиждень обіцяє бути продуктивним. Ви зможете успішно впоратися з важливими завданнями та проявити себе як надійний співробітник. Зірки радять не боятися брати на себе відповідальність і активно пропонувати ідеї. Якщо дослухаєтесь до порад, то отримаєте позитивні зміни у кар'єрі.

Гороскоп для Близнюків

Козоріг

У вас будуть сприятливі умови для досягнення успіху на роботі. Відчуття припливу енергії та мотивація для досягнення нових висот стануть головними рушійними силами. Це чудовий час для реалізації нових проєктів і прояву лідерських якостей. Ваші зусилля будуть гідно оцінені, а колеги та керівництво виявлять підтримку.

Гороскоп для Козорогів