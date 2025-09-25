Утім, не треба панікувати. Зірки пророкують, що все ось-ось стане на свої місця. Про кого йдеться – пише LifeStyle24 з посиланням на Your Tango.

Скорпіон

Зірки кажуть, що ще з початку 2025 року Скорпіони могли відчувати ментальну втому та застій. Чи то через накопичені труднощі, чи через робочі питання – ви втратили свій запал і давно потребуєте натхнення. Утім, з приходом Марса, планети пристрасті, у ваш знак, з'являється шанс повернути собі силу й відчуття внутрішньої енергії, як ніколи раніше. Звісно це не означає, що увесь час буде легко. У вас можуть виникнути деякі проблеми, але вони зрештою покажуть, що саме потрібно змінити у своєму житті.

Гороскоп для Скорпіонів

