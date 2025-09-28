Утім, незабаром, як прогнозують астрологи, все налагодиться. Про кого йдеться, пише LifeStyle 24 з посилання на YourTango.

Не пропустіть Виснаження позаду: 4 знаки зодіаку повернуть свою силу вже найближчими днями

Овен

Гороскоп для Овнів

Зірки кажуть, що жовтень для вас – це сприятливий період для нових романтичних знайомств або ж розвитку теперішніх стосунків. Постарайтесь нарешті знайти більше часу для партнера.

Телець

Гороскоп для Тельців

Останнім часом в особистому житті Тельців могли виникати труднощі, та ви зможете знайти вихід із непростих ситуацій. Головне – не тікати від правди й незручних моментів, бо лише чесність допоможе перейти на новий рівень у стосунках. Погоджуйтесь на побачення, ризикуйте й не бійтеся відкривати правду про себе.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Зірки пророкують, що ось-ось настане новий етап у вашому романтичному житті. Водночас дуже важливо навчитися довіряти собі, щоб не проґавити цю можливість. Варто довіряти й людині, з якою ви будуєте стосунки. Так, минуле не завжди було легким, але це зовсім не означає, що майбутнє не принесе щастя.

Лев

Гороскоп для Левів

Ретроградний Плутон був напруженим періодом у ваших стосунках. Виникало навіть відчуття, що все йде не так, та з 13 жовтня цей період завершиться, і відкриється нова сторінка. Астрологи кажуть, що Леви мають шанс вийти на новий рівень у любові, якщо навчаться довіряти, приймати складне й дивитися у майбутнє разом із партнером, шукаючи компроміси.