Утім, незабаром, як прогнозують астрологи, все налагодиться. Про кого йдеться, пише LifeStyle 24 з посилання на YourTango.

Овен

Гороскоп на 21 вересня для Овнів

Гороскоп для Овнів

Зірки кажуть, що жовтень для вас – це сприятливий період для нових романтичних знайомств або ж розвитку теперішніх стосунків. Постарайтесь нарешті знайти більше часу для партнера.

Телець

Гороскоп на 21 вересня для Тельців

Гороскоп для Тельців

Останнім часом в особистому житті Тельців могли виникати труднощі, та ви зможете знайти вихід із непростих ситуацій. Головне – не тікати від правди й незручних моментів, бо лише чесність допоможе перейти на новий рівень у стосунках. Погоджуйтесь на побачення, ризикуйте й не бійтеся відкривати правду про себе.

Близнюки

Гороскоп на 21 вересня для Близнюків

Гороскоп для Близнюків

Зірки пророкують, що ось-ось настане новий етап у вашому романтичному житті. Водночас дуже важливо навчитися довіряти собі, щоб не проґавити цю можливість. Варто довіряти й людині, з якою ви будуєте стосунки. Так, минуле не завжди було легким, але це зовсім не означає, що майбутнє не принесе щастя.

Лев

Гороскоп на 21 вересня для Левів

Гороскоп для Левів

Ретроградний Плутон був напруженим періодом у ваших стосунках. Виникало навіть відчуття, що все йде не так, та з 13 жовтня цей період завершиться, і відкриється нова сторінка. Астрологи кажуть, що Леви мають шанс вийти на новий рівень у любові, якщо навчаться довіряти, приймати складне й дивитися у майбутнє разом із партнером, шукаючи компроміси.