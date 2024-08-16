Телець, Рак, Терези, Козоріг і Риби, сьогодні ваш сон буде по-особливому міцний та віщий, пише LifeStyle 24.

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Телець

Сьогоднішнє сновидіння розповість про зміни в особистому житті. Спробуйте запам'ятайте головні деталі, а зранку зверніться за допомогою до сонника, щоб правильно протрактувати знаки.

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Рак

Вас можуть переслідувати нічні жахіття. Це буде знаком того, що варто приготуватись до певних негараздів у різних сферах життя. Головне не піддаватись страху та довіритись власним силам.

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Терези

Довіртесь своїм снам і відкиньте скептицизм на другий план. Астрологи певні, що віщий сон повідомить вам про приємну новину, яка станеться у найближчому майбутньому. Можливо, ця подія буде пов'язана з довгоочікуваним поповненням у родині.

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Козоріг

Зірки пророкують, що у сні фігуруватимуть тварини. Запам'ятайте хто це буде, колір шерсті та їхню поведінку. Ці ознаки допоможуть правильно протрактувати сновидіння.

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Риби

Вас давно турбують питання, які пов'язані з особистим життям. Сьогодні вдасться знайти відповідь на все. Від вас потрібна тільки довіра сновидінням і бажання почути відповідь.

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