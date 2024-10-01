Близнюки, Лев і Стрілець, особливо відчувають меланхолію восени, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Активні Близнюки не можуть змиритися зі сповільненим темпом життя, який настає з приходом осені. Вони швидко втомлюються від одноманітності цієї пори року, через що постійно нудьгують. Близнюки сумують за яскравим і сонячним літом, коли кожен день був сповнений змін та енергії.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Леви полюбляють сонце, тому їм нестерпно щодня бачити сірі хмари на небі. Похмура погода та дощі постійно пригнічують моральний стан таких людей. Для Левів, які звикли заряджатися від сонячних променів, важко пристосуватися до щоденних погодних змін восени. Тому такі люди постійно мають поганий настрій і відчувають втому.

Гороскоп для Левів

Стрілець

Стрільці полюбляють вести активний спосіб життя. Однак осінь не дозволяє реалізувати більшості планів через непередбачувану погоду. Стрільцям доводиться проводити весь свій вільний час вдома, через що починають нудьгувати та швидше втомлюватися. Вони мріють про тепло й сонце, бо тоді зможуть знову отримати яскраві враження від кожного дня.

Гороскоп для Стрільців