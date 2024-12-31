Близнюки, Рак і Стрілець, залиште трохи місця для несподіваних гостей за новорічним столом, пише Lifestyle24.

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Близнюки

Високий рівень комунікабельності Близнюків притягує інших людей у дуже неординарні моменти. Зірки припускають, що під бій курантів у двері постукають старі друзі, які захотіли влаштувати раптовий сюрприз. Візит без попередження у новорічну ніч – це привід для свята, а не для невдоволення.

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Рак

Період новорічних свят у Раків асоціюється з затишком, радістю та гостинністю. Тож тут слід підготуватись до того, що у ваші двері постукають навіть у пізню годину. Проявіть своє тепло до несподіваних гостей.

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Стрілець

Оскільки цей знак зодіаку дуже часто шукає пригоди на свою голову, то новорічна ніч не стане винятком. Всесвіт влаштує сюрприз, який нагадає про тих людей, що раніше були дуже важливими, а сьогодні, через певні обставини, опинились у списку другорядних. Настав час змінювати пріоритети.

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