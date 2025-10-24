Справжній ретроградний Меркурій стартує аж через два тижні. Але зараз настає певний "передретроградний" хаос. Він позначиться на кількох знаках зодіаку, пише Lifestyle 24 з посиланням на People.

Телець

Гороскоп для Тельців

Навколо можуть розігратися серйозні драми, які не будуть вас стосуватися. І найважливіше – ви отримаєте шанс їх уникнути. Але надважливо залишатися спокійним та в правильний момент відійти від ситуації.

Рак

Гороскоп для Раків

Ви – амбітні, цілеспрямовані та буквально летите вперед. Але зупиніться. Зорі наполягають, що вам потрібно відпочити. Навіщо брати такий крейсерський темп, щоб потім просто лежати і нічого не хотіти? Зараз варто розслабитися!

Лев

Гороскоп для Левів

Те, що здавалося блискучою ідеєю, може виявитися таким собі проєктом. Але все одно потрібно спробувати. Не варто засмучуватися, якщо нічого не вийшло. Це той дорогоцінний досвід.