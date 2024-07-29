Справи йтимуть добре у Терезів, Раків, Близнюків та Козорогів. Один з цих знаків зодіаку досягне фантастичних результатів у кар'єрі, тому буде на сьомому небі від щастя. Детальніше – у гороскопі LifeStyle 24.

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Терези

Успіх на Терезів чекає вже на початку серпня. Як місяць почнеш, так його і проведеш, як то кажуть. Удача переслідувати вас у всіх сферах життя, зокрема в кар'єрі та стосунках. Крім того, будете у гармонії з собою. Наступного місяця зможете реалізувати багато бажань, однак на цьому зупинятися не варто.

Гороскоп для Терезів

Рак

В останній місяць літа Раки будуть стрімко рухатися кар'єрними сходинками. Керівництво дуже задоволене вашою роботою, тому очікуйте винагороди. Астрологи кажуть, що в серпні все вдаватиметься легко, спершу навіть буде складно повірити у такий успіх. Однак не потрібно розслаблятися, оскільки можете втратити свої позиції.

Гороскоп для Раків

Близнюки

Близнюки, успіх звалиться з неба досить неочікувано, тож ви не будете готові до таких подій. Астрологи стверджують, що у серпні нарешті зможете налагодити справи в особистому житті. Як камінь з плечей спаде. Так, вдасться досягнути хороших результатів і в інших справах, оскільки будете менш завантажені.

Гороскоп для Близнюків

Козоріг

Козорогам нарешті вдасться самореалізуватися так, як цього хотіли давно. Представники цього знаку зодіаку багато працювали, аби досягти успіху, який прийде вже у серпні. Астрологи зазначають, що ви нарешті зможете відпочити, оскільки команда добре справлятиметься з поставленими завданнями.

Гороскоп для Козорогів