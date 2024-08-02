Успіх не завжди крокує за нами, пише LifeStyle 24. Є деякі періоди в році, коли геть не везе або ні в чому, або в якихось окремих аспектах. Астрологи розповіли, що в липні є 3 знаки зодіаку, в яких будуть невезіння з грошима.

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Телець (20 квітня – 20 травня)

Телець може зіткнутися з несподіваними витратами або інвестиціями, які не виправдають очікувань. Астрологи радять уникати великих покупок і бути обережними з фінансовими рішеннями.

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Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви можуть відчувати труднощі у фінансовій сфері через надмірні витрати або невдалі інвестиції. Це може бути час, коли важливо ретельно планувати бюджет і уникати ризикованих фінансових операцій.

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Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони можуть мати справу з несподіваними фінансовими викликами, такими як борги або невдалі фінансові рішення. Астрологи рекомендують бути обережними з витратами і старатися накопичувати кошти для майбутніх потреб.



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