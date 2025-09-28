Яким буде 28 вересня для кожного знаку зодіаку, астрологи розсекретили у щоденному гороскопі, пише LifeStyle 24 з посилання на Horoscope.

Не пропустіть Позитивні зміни вже близько: астрологи назвали 4 щасливчиків серед знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 вересня для Овнів

Гороскоп на 28 вересня для Овнів

Овни, сьогодні ви почуватиметеся особливо енергійно. Є справа, яку вам дуже хочеться зробити. Астрологи радять: зосередитися й почати діяти – результат перевершить очікування і ви пишатиметеся собою.

Гороскоп на 21 вересня для Тельців

Гороскоп на 28 вересня для Тельців

Тельцям сьогодні добре буде розслабитися – наприклад, у ванні чи джакузі. Дайте думкам спокій, і відповідь, яка вас дуже зараз турбує, прийде згодом сама собою.

Гороскоп на 21 вересня для Близнюків

Гороскоп на 28 вересня для Близнюків

Якщо ви залучені до групової справи чи важливого проєкту з друзями або коханою людиною, важливо сьогодні ні на кого не тиснути. Будьте уважними слухачами, бо саме це допоможе досягти бажаного результату.

Гороскоп на 21 вересня для Раків

Гороскоп на 28 вересня для Раків

Зірки кажуть, що в цю неділю вам варто відкритися світу. Сьогодні ідеальний день, щоб завести нові знайомства.

Гороскоп на 21 вересня для Левів

Гороскоп на 28 вересня для Левів

У Левів сьогодні можуть зав'язатися нові романтичні стосунки. Ймовірно, це буде хтось, хто поділяє ваші духовні погляди. Попри те, що ніколи немає гарантії, що ви будете з якоюсь людиною до кінця свого життя, та познайомитись з кимось ближче точно варто.

Гороскоп на 21 вересня для Дів

Гороскоп на 28 вересня для Дів

У Дів, за прогнозами, сьогодні має бути насичений і водночас непростий день. Річ у тім, що старі проблеми й травми можуть знову почати вас турбувати, але астрологи стверджують, що це відбувається процес зцілення.

Гороскоп на 21 вересня для Терезів

Гороскоп на 28 вересня для Терезів

Сьогодні краще зосередитись на собі, а не на проблемах близьких. Людина скаже вам, коли буде до цього готова.

Гороскоп на 21 вересня для Скорпіонів

Гороскоп на 28 вересня для Скорпіонів

У Скорпіонів могло назбиратися багато незавершених справ, які ви тривалий час відкладаєте. Сьогодні ви зможете це вирішити. Важливо – не перенавантажувати себе. Якщо не встигнете все одразу, нічого страшного – ще один день ситуацію не зіпсує.

Гороскоп на 21 вересня для Стрільців

Гороскоп на 28 вересня для Стрільців

Сьогодні у вас може прокинутись потужний творчий потяг. Довіртеся собі.

Гороскоп на 21 вересня для Козорогів

Гороскоп на 28 вересня для Козорогів

Зірки кажуть, що сьогодні ви можете зустрітися з друзями. У такому разі, хороша ідея – провести час у вас вдома в затишній атмосфері.

Гороскоп на 21 вересня для Водоліїв

Гороскоп на 28 вересня для Водоліїв

Водолії, цей день може подарувати вам приємні несподіванки в особистому житті. Якщо ви самотні – випаде шанс на нове знайомство, а для тих, хто в парі, це гарний час, щоб спланувати невелику подорож разом.

Гороскоп на 21 вересня для Риб

Гороскоп на 28 вересня для Риб

Астрологи кажуть, що хтось з колег може проявити до вас симпатію. Як діяти далі – залежить від вашого бажання, але увага з боку цієї людини буде приємною.