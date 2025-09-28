Яким буде 28 вересня для кожного знаку зодіаку, астрологи розсекретили у щоденному гороскопі, пише LifeStyle 24 з посилання на Horoscope.

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 вересня для Овнів

Овни, сьогодні ви почуватиметеся особливо енергійно. Є справа, яку вам дуже хочеться зробити. Астрологи радять: зосередитися й почати діяти – результат перевершить очікування і ви пишатиметеся собою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 вересня для Тельців

Тельцям сьогодні добре буде розслабитися – наприклад, у ванні чи джакузі. Дайте думкам спокій, і відповідь, яка вас дуже зараз турбує, прийде згодом сама собою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 вересня для Близнюків

Якщо ви залучені до групової справи чи важливого проєкту з друзями або коханою людиною, важливо сьогодні ні на кого не тиснути. Будьте уважними слухачами, бо саме це допоможе досягти бажаного результату.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 вересня для Раків

Зірки кажуть, що в цю неділю вам варто відкритися світу. Сьогодні ідеальний день, щоб завести нові знайомства.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 28 вересня для Левів

У Левів сьогодні можуть зав'язатися нові романтичні стосунки. Ймовірно, це буде хтось, хто поділяє ваші духовні погляди. Попри те, що ніколи немає гарантії, що ви будете з якоюсь людиною до кінця свого життя, та познайомитись з кимось ближче точно варто.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 28 вересня для Дів

У Дів, за прогнозами, сьогодні має бути насичений і водночас непростий день. Річ у тім, що старі проблеми й травми можуть знову почати вас турбувати, але астрологи стверджують, що це відбувається процес зцілення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 вересня для Терезів

Сьогодні краще зосередитись на собі, а не на проблемах близьких. Людина скаже вам, коли буде до цього готова.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 вересня для Скорпіонів

У Скорпіонів могло назбиратися багато незавершених справ, які ви тривалий час відкладаєте. Сьогодні ви зможете це вирішити. Важливо – не перенавантажувати себе. Якщо не встигнете все одразу, нічого страшного – ще один день ситуацію не зіпсує.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 вересня для Стрільців

Сьогодні у вас може прокинутись потужний творчий потяг. Довіртеся собі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 вересня для Козорогів

Зірки кажуть, що сьогодні ви можете зустрітися з друзями. У такому разі, хороша ідея – провести час у вас вдома в затишній атмосфері.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 вересня для Водоліїв

Водолії, цей день може подарувати вам приємні несподіванки в особистому житті. Якщо ви самотні – випаде шанс на нове знайомство, а для тих, хто в парі, це гарний час, щоб спланувати невелику подорож разом.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 вересня для Риб

Астрологи кажуть, що хтось з колег може проявити до вас симпатію. Як діяти далі – залежить від вашого бажання, але увага з боку цієї людини буде приємною.