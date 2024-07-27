Не варто розслаблятися Ракам, Стрільцям та Козорогам. Що саме чекає на цих та інших знаків зодіаку, дізнавайтеся у гороскопі, який підготував LifeStyle 24.

До слова Навіть не розраховуйте: 2 знаки зодіаку, які не досягнуть успіху в особистому житті цього серпня

Гороскоп на 27 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 27 липня для Овнів

Цієї суботи Овнам варто бути обережними. Довіртеся власним відчуттям, не робіть те, що вам кажуть інші. В оточенні затаївся недруг, який хоче зашкодити й планує він це зробити найближчим часом.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 27 липня для Тельців

Початок вихідних вийде вдалим для Тельців. Ви проведете цей день з найближчими людьми. Будете багато сміятися, веселитися та згадувати приємні моменти з минулого. Час пройде непомітно.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 27 липня для Близнюків

Близнюки сьогодні отримають просто приголомшливі новини. Від почутого будете відходити цілий день. Навіть ввечері не вдасться розслабитися. Через це ви довго не зможете заснути, тому почуватиметесь втомленими.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 27 липня для Раків

Попри вихідний день, Раки не будуть відпочивати. На голову звалилася ціла купа справ, які потрібно вирішувати негайно. Немає на коли більше відкладати, постарайтеся закінчити все найближчими днями.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 27 липня для Левів

Левам потрібно більше часу проводити з рідними та друзями. Ви настільки зациклилися на власній кар'єрі, що забули про все на світі. Не робіть так, адже втратите все своє близьке коло спілкування.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 27 липня для Дів

Діви, перестаньте спішити. Зупиніться хоч на декілька хвилин, інакше так ви скоро видихнетесь. Не залишиться сил на важливі речі. Можливо, навіть варто звернутися за допомогою до лікаря.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 27 липня для Терезів

Терези сьогодні втілять одну з найзаповітніших мрій в реальність. Спершу ви навіть не повірите власним очам, адже довго йшли до цієї мети. Однак астрологи кажуть, що попереду багато приємних подій.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 27 липня для Скорпіонів

Скорпіонам не завадить прийняти холодний душ. Останніми тижнями ви літаєте далеко в небесах, крім того, стали занадто самовпевненими та егоїстичними. Астрологи радять терміново змінювати свою поведінку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 27 липня для Стрільців

Стрільці загрузли у домашніх та робочих справах. Часу на особисте життя зовсім не залишилось. Через це партнер на вас дуже ображається. Якщо не зміните ситуацію, то незабаром ваші стосунки рухнуть.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 27 липня для Козорогів

Козороги сьогодні стануть свідками сварки між найближчими людьми. Вас змусять вибирати сторону, однак це буде складно зробити. Краще якомога більше відсторонитися від ситуації, щоб не погіршити її.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 27 липня для Водоліїв

Водолії, негайно беріть себе в руки та переставайте нити. Пам'ятайте, що бажаних цілей не досягнете, якщо будете лежати на ліжку та нічого не робити. Не заганяйте себе в глухий кут.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 27 липня для Риб

У суботу Рибам можуть завдати сильного болю. Після цього вам потрібно буде побути деякий час наодинці, щоб відійти від всього що сталося. Постарайтеся взагалі не контактувати зі зовнішнім світом.