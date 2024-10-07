Овен, Рак і Лев, будьте обережними зі своїми діями та рішеннями, пише LifeStyle24.

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Овен

Стрес і конфлікти на роботі можуть спіткати Овнів протягом цього тижня. Водночас існує високий ризик суперечок з партнером. Втім, варто взяти себе в руки та спокійно реагувати на виклики долі.

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Рак

Раки можуть відчути себе непотрібними через сварки з коханою людиною. Також у робочій сфері можливі стресові ситуації, де розв'язок проблеми не прийде так швидко. Постарайтеся знайти підтримку у близьких і не відмовляйтеся від щирих розмов з іншими людьми – це допоможе уникнути ще більших непорозумінь.

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Лев

Цей тиждень принесе Левам нові випробування і виклики. Астрологи радять звернути увагу на нерозв'язані конфлікти з друзями та рідними, адже ці суперечки можуть нагадати про себе вже зовсім скоро. Не бійтеся першими розпочати важливу розмову й відкрити своє серце іншим.

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