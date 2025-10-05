Важливо бути зібраними та не зробити зайвих помилок. Кому потрібно бути обережним, пише Lifestyle 24 з посиланням на People.

Яким знакам зодіаку потрібно бути обережними?

Овен

Гороскоп для Овнів

Любі Овни, жовтень приготував для вас певні випробування. На жаль, старі емоції можуть вирватися назовні. Тому надважливо взяти їх під контроль у потрібний момент.

Також можливі конфлікти з близькими людьми. Це буде перевірка для вас – чи зможете ви справлятися з такою інтенсивністю емоцій.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Ви опинитеся у дуже цікавій ситуації. По один бік стоятимуть обов'язки. По інший – бажання. Уважно думайте, куди оберете піти.

Найкраще тут буде витримати баланс. Але важливо усвідомити, що ви повинні робити і що ви справді хочете робити.

Лев

Гороскоп для Левів

Дорогі Леви, контроль може вислизати з ваших рух. Але нічого страшного у цьому немає. Ваше бачення особистих чи сімейних проблем може суперечити баченню ваших близьких чи колег. Та не бійтеся піти на компроміс. Не завжди потрібно вирішувати усе самостійно.