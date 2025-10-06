На когось чекає кар'єрне просування, вигідні пропозиції та нові можливості. Кому так пощастить, пише Lifestyle 24 з посиланням на Parade.

Читайте також Вчіться казати "ні": 3 знаки зодіаку, які постануть перед складним вибором

Хто буде щасливчиком у жовтні?

Терези

Гороскоп для Терезів

13 жовтня Венера увійде у ваш знак. Саме тоді усе бажане почне до вас. А важливі ділові знайомства допоможуть досягнути нових висот у кар'єрі. Не бійтеся діяти. Настав ваш час.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

У жовтні ви будете сповненості впевненості для досягнення своїх цілей та бажань. Ви маєте бути готовими йти на сміливі кроки та використовувати можливості, які надасть вам життя. Ініціатива і лідерство – це про вас. Тому обов'язково дійте!

Риби

Гороскоп для Риб

Жовтень 2025 року буде особливо успішним для Риб. При цьому відбудеться багато позитивного в особистому житті. Зірки підкреслюють, що у вас буде шанс звільнитися від обмежень та низької самооцінки.

Також очікуйте на приємні сюрпризи від близьких. Можливо, ваш партнер отримає підвищення або хтось зробить щедрий подарунок.