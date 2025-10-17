Астрологи розповіли про 3 знаки зодіаку, на яких чекає цікавий сюрприз у жовтні. Вони неабияк здивуються від того, що приготувала їм доля, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

Кому пощастить у жовтні?

Овен

Гороскоп для Овнів

Любі Овни, будьте готовими до феєрії у своєму житті. Зовсім скоро ви знову відчуєте цю несамовиту закоханість, як це було колись.

Зорі не говорять, де саме це станеться. Але тут може бути усе. Погляд, несподівана зустріч чи легенька усмішка – і ви не зможете більше це ігнорувати.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

У жовтні ви станете справжнім "магнітом" для усіх. Як тільки виникатиме можливість – йдіть знайомитися з людьми. Зорі обережно натякають, що на когось ви справите особливе враження. І це дасть поштовх у кар'єрі.

Риби

Гороскоп для Риб

Риби буквально стануть частиною унікального пригодницького трилеру. Ви – головний актор. І саме від ваших рішень залежить фінал одного з розділів.

Можливо, настав час нарешті втілити у життя ті зміни, на які так довго наважувалися. Втекти від цього ви більше не зможете. Але найважливіше – ви не захочете тікати.