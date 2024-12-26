Овен, Терези та Водолій, дуже часто зміни стають важким випробуванням, однак вони відкривають нові можливості для майбутнього, пише LifeStyle24.

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Овен

Астрологи припускають, що на початку 2025 року Овни захочуть ухвалити рішення про розлучення через бажання свободи та потреби у змінах. Відсутність любові та радості розставить усі крапки над і. Не бійтесь ухвалити рішення, яке зробить вас щасливішими.

Гороскоп для Овнів

Терези

Криза довіри у стосунках стане ключовою проблемою на початку нового року. Потреба емоційної глибини підштовхне до розриву взаємин, адже партнер давно перетворився на людину, яку можна просто назвати співмешканцем, а не другою половинкою. Спробуйте спершу проговорити цю тему між собою, а тоді ухвалюйте остаточне рішення.

Гороскоп для Терезів

Водолій

Водолії завжди прагнуть незалежності, тому січень 2025 стане часом змін. Ймовірно, прийде усвідомлення того, що поточні стосунки стримують особистісний розвиток, тому доведеться обирати між роботою та особистим життям. Дійте чесно та відкрито, пояснюючи партнеру таку позицію.

Гороскоп для Водоліїв