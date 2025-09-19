Астрологи впевнені, що деякі люди відчуватимуть метеликів у животі та бажання дивитися в майбутнє удвох. Про кого йдеться – розповідаємо на LifeStyle 24 з посиланням на Parade.

Хто закохається цієї осені?

Овен

Для Овнів найближчим часом дуже важлива комунікація. Ви нарешті наважитеся відкрито говорити про свої почуття, обиратимете чесність та відкритість. Це допоможе розпочати стосунки, які подарують емоційне тепло й бажаний душевний спокій.

Гороскоп для Овнів

Рак

Раки нарешті зрозуміють, якого партнера хочуть бачити біля себе та що хочуть від стосунків. Якщо у вас були сумніви або ви не наважувалися висловитись про свої почуття, – то всі ці страхи зникнуть. У життя прийде людина, з якою зможете побудувати довірливі стосунки.

Гороскоп для Раків

Терези

У житті Терезів нарешті з'явиться те, про що вони давно мріяли: романтичні жести, діалоги, нові емоції. Однак важливо у цей період слухати не лише свої потреби, а й реагувати на бажання потенційного партнера.

Гороскоп для Терезів

Козоріг

Козорогам варто звернути увагу на свою комунікацію. Зараз чудовий час для того, щоб проявити чуйність і терпіння, що допоможуть отримати справедливу, чесну й глибоку любов.

Гороскоп для Козорогів