Телець, Терези та Скорпіон, вдячність і щирість у відповідь на увагу коханої людини допоможуть зробити стосунки ще кращими, пише LifeStyle24.

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Телець

Партнер Тельців вивчив їхні уподобання й знає, що потрібно зробити, щоб вразити навіть найприскіпливіших критиків. Наприкінці року слід очікувати на сюрприз, який стане яскравим і пам'ятним моментом у стосунках. Дорогий подарунок або зізнання у коханні буде гарним проявом уваги.

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Терези

Оскільки Терези марять гармонією та романтикою, а їхні партнери відчувають бажання дарувати їм радість, то вже зовсім скоро можна очікувати на дещо приємне. До кінця року деякі представники цього знака зодіаку матимуть можливість відчути наскільки вони важливі для коханої людини. Зірки кажуть, що така грандіозна подія відбудеться у незвичному місці.

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Скорпіон

Партнери Скорпіонів прагнуть наповнити їхній світ щастям та любов'ю. До кінця року на них очікуватиме жест, який втілить найзаповітнішу романтичну мрію у життя. Це буде справжнім проявом глибини почуттів і бажання покласти увесь світ до ніг другої половинки.

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