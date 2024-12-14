Овен і Рак, завершення стосунків – це не поразка, а шанс створити для себе краще майбутнє, пише LifeStyle24.

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Овен

Представники цього знака зодіаку давно відчувають, що не розвиваються. Особисте щастя зійшло нанівець, взаєморозуміння перетворилось на постійне вияснення стосунків, а кохання просто випарувалось. З такими взаєминами краще попрощатись до кінця року, щоб був час віднайти гармонію, щоб прийти до висновку, яка насправді людина має бути поруч, й чи взагалі потрібен хтось для щастя.

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Рак

Ракам слід присвятити достатньо часу для роздумів у питанні стосунків із партнером. Якщо колись – кохана людина перетворилась на ту, з якою просто мешкаєте під одним дахом, а емоційна підтримка відсутня, то відповідь напрошується сама. У 2025 році треба зосередитись на собі й тих стосунках, які приноситимуть радість, а не біль. Тому найкращим варіантом буде розійтись з тим, хто більше не забезпечує комфорту й не прагне міняти життя.

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