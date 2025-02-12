Терези, Скорпіон і Риби, у День Святого Валентина доля усміхнеться вам найбільше, пише LifeStyle24.

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Терези

Для Терезів цей День Святого Валентина пройде в гармонії. Самотні представники знаку зодіаку можуть отримати несподівану, але дуже приємну увагу від когось особливого. А ті, хто у стосунках, відчують ще більше романтики та взаєморозуміння.

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

Пристрасть і глибокі емоції – ось що чекає Скорпіонів у романтичний день. Цей знак зодіаку притягуватиме цікаві знайомства. Не бійтеся проявляти ініціативу, бо цього разу зірки на вашому боці.

Гороскоп для Скорпіонів

Риби

У День Святого Валентина мрійливі та романтичні Риби зануряться в атмосферу кохання. Якщо ви у стосунках, то чекайте на приємний жест від партнера. Втім, якщо перебуваєте в пошуку, то є шанс зустріти когось, хто зачарує з першого погляду. Довіртеся інтуїції – вона не підведе.

Гороскоп для Риб