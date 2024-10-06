Телець, Лев, Терези й Риби, для вас жовтень буде сповнений ніжності й кохання, пише LifeStyle24.

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Телець

У цьому місяці Тельці отримають турботу й ніжність від свого партнера. Ваша кохана людина зробить жовтень незабутнім, а подарунки від неї лише зміцнять стосунки.

Гороскоп для Тельців

Лев

Леви полюбляють отримувати сюрпризи, особливо якщо вони від другої половинки. Для вас цей місяць буде сповнений уваги та підтримки, які допоможуть вашим стосункам стати ще міцнішими.

Гороскоп для Левів

Терези

У жовтні Терези матимуть можливість проводити ще більше часу з другою половинкою. Романтичні вечори, прогулянки та розмови дозволять вашим стосункам вийти на новий рівень. Очікуйте на приємні сюрпризи від коханої людини.

Гороскоп для Терезів

Риби

Рибам подобається, коли до них проявляють особливу увагу, зокрема через подарунки від близької людини. Такі сюрпризи варто очікувати вже цього місяця – вони продемонструють силу вашого емоційного зв'язку з партнером.

Гороскоп для Риб