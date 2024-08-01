Також сьогодні починається Успенський піст. Тому з раціону варто забрати рибу, м'ясо, молочні продукти та яйця. Крім того, треба відмовитися від гучних гулянь. Більше про церковне свято читайте на сайті LifeStyle 24.

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Медовий Спас: що це за свято

У цей день віряни вшановують пам'ять мучеників Маккавеїв. Йдеться, зокрема, про сімох братів та їхню маму Соломію. У ті часи Ізраїлем керував Антіох Єпіфан, який сповідував язичництво та наказував влаштовувати гоніння за християнами. Якось Соломію разом з дітьми схопили та довго мучили. Згодом мучеників вбили.

Що не можна робити

Не можна ображатися, сваритися, лихословити та злитися.

Краще відкласти будь-яку роботу на інший день.

Заборонено пити алкогольні напої та розважатися.

Народні прикмети

Дощ – до холодної погоди, спека – до потепління.

Якщо буде сильний вітер, то готуйтеся до холодної зими.

Якщо ластівки відправляються у теплі краї, то осінь прийде рано.

Якщо зранку вдарять заморозки, то цього року скоро похолодає.

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Що ще відзначають

1 серпня у світі відзначається Міжнародний день клоуна. Свято традиційно триває весь тиждень. Цей час присвячений артистам, які вже багато років розважають дітей та дорослих в цирках та на інших заходах.

Також сьогодні – День подруги. Це свято запровадили у Сполучених Штатах Америки, потім воно поширилося по світу. В Україні подія не настільки популярна, як в інших країнах, однак деякі дівчата з задоволенням її святкують.