Крім цього, Новий рік символізує початок нового етапу в житті. Про те, на який день тижня припадає свято та чи буде вихідний в українців – розповідає 24 Канал.

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Коли розпочнеться Новий 2025 рік

В Україні 2025 рік офіційно настане, як завжди, у ніч з 31 грудня на 1 січня, у середу. У цей день родини традиційно збираються за сімейним столом. Найголовнішим святковим атрибутом вважається ялинка, яку зазвичай прикрашають іграшками та гірляндами за кілька тижнів або днів до Нового року. Опівночі українці зустрічатимуть 2025-й під бій курантів, загадуючи бажання та піднімаючи келихи з шампанським.

Після цього люди обмінюватимуться подарунками та вітатимуть рідних, друзів і знайомих з Новим роком. На наступний ранок, 1 січня, люди можуть продовжити святкування або провести час у затишній родинній атмосфері.

Новий рік / Фото Freepik

Чи буде додатковий вихідний 1 січня

Щороку 1 січня, коли ми зустрічали Новий рік, усі відпочивали. Однак все змінилося 24 лютого 2022 року. Тоді розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому в країні впровадили воєнний стан. Президент нашої держави Володимир Зеленський продовжив його дію до 7 лютого 2025 року, тому 1 січня буде робочим днем.

Додаткових вихідних на Новий рік не передбачається у зв'язку з дією воєнного стану в Україні. Про це йдеться в законі "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".