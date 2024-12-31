Втім, варто пам'ятати, що наступний рік пройде під егідою Зеленої Дерев'яної Змії, яку не варто злити у цей день. Про заборони, які діють у новорічну ніч – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити у Новий рік

У Новий рік важливо уникати конфліктів, образ чи непорозумінь із близькими, щоб не привабити проблем у майбутньому. Також не варто позичати гроші чи давати їх у борг, бо тоді ризикуєте втратити матеріальний добробут. Усі фінансові питання краще залишити в старому році.

Новорічна ніч – це час радості й відпочинку, тому важка праця, хатні справи чи інша фізична активність вважаються недоречними. Якщо працювати в цей час, то рік може бути напруженим. Крім цього, у Новий рік не слід бути в темному й брудному одязі, оскільки можна позбутися щастя в майбутньому.

Плакати у новорічну ніч також не рекомендується, бо тоді сльози вас супроводжуватимуть наступні 365 днів.

До того ж важливо не викидати залишки святкових страв одразу викидати після застілля, оскільки ризикуєте привабити фінансові проблеми.

Новий рік 2025 / Фото Freepik

Як варто почати Новий рік

Для того, щоб гарно почати Новий рік варто провести цю ніч у колі близьких людей, з якими затишно та радісно. Водночас потрібно згадати все хороше, що сталося за рік, та подякувати за досягнення. Крім цього, можна скласти список мрій і цілей на 2025-й. У новорічну ніч бажання мають особливу силу, тому обов'язково здійсняться, якщо їх записати на папері або замітках у смартфоні.

2025 рік принесе щастя та добробут, якщо знати, в якому одязі його зустріти. Астрологи радять обрати для себе у новорічну ніч вбрання зеленого, жовтого або коричневого кольорів. Сукні та костюми мають бути з легких матеріалів і сяяти на світлі, як луска Змії – покровительки року. Якщо оберете одяг цих кольорів, то можете очікувати на продуктивний і щасливий рік, сповнений багатьох можливостей, багатства, успіху та стабільності.