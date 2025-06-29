Ім'я Петро має давньогрецьке походження та означає "твердий" і "міцний". Зазвичай так називають сильних чоловіків, які досягають успіху у багатьох сферах. Представники цього імені мають внутрішній стрижень, що дозволяє їм легко долати будь-які труднощі, розповідає LifeStyle24.

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Наша редакція підготувала красиві привітання з Днем ангела Петра. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Петра 2025: картинки й слова

Петре! У це світле свято твого ангела нехай усе в тебе буде гаразд – здоров'я, щастя, успіхів! Ти хороша людина й заслуговуєш на велику удачу! Лови її за хвіст й втілюй свої заповітні мрії!

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У тебе сьогодні не просто черговий щасливий день – у тебе сьогодні День ангела! Петре, бажаю тобі усіх гараздів та приємностей. Нехай мрії втілюються в життя, а люди, які поруч із тобою, нехай допомагають із цим! Насолоджуйся життям!

Привітання з Днем ангела Петра 2025 / Колаж LifeStyle24

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З іменинами, Петре! Вітаю тебе зі святом і з цієї нагоди хочу побажати тобі добробуту, радості, щастя та любові у всіх її проявах! Будь мужнім та хоробрим перед обличчям проблем і будь м'яким та життєрадісним у колі рідних та друзів!

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Петре! Вітаю тебе з твоїм особливим днем – Днем ангела! Нехай у тебе і твого небесного захисника завжди буде порозуміння. Бажаю тобі не знати горя та бути здоровим і щасливим!

Привітання з Днем ангела Петра 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем ангела, Петре! Твій ангел-охоронець заслуговує на подяку, адже старанно тебе оберігав! Й тепер ти той, ким є, – успішний, хороший, щасливий чоловік! Нехай твій захисник продовжуй свою роботу, а тобі бажаємо впевнено йти до головної мети, яку ти перед собою поставив!

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Будинок нехай буде повною чашею й у ньому нехай живуть добро та затишок. Нехай у тебе, наш милий Петре, птахи під вікнами співають. Щоб у відмінному настрої починався кожен день.

Привітання з Днем ангела Петра 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня, в Україні відзначають День Петра й Павла. Раніше ми вже публікували привітання у картинках, прозі й віршах зі святом.