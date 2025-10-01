У цей день наші предки готувалися до зими та збирали шипшину. Про заборони й інші свята 1 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
За переказами, у Х столітті під час облоги Константинополя, жителі міста прийшли до церкви. Вони почали щиро молитися Матері Божій про порятунок від ворогів. У цей момент з'явилася Діва Марія разом з ангелами, учнями Ісуса Христа й пророками. Вона накрила місто своїм святим покривалом, врятувавши усіх жителів від загибелі. Після цього ворог відступив, а сама подія стала потужним символом підтримки Діви Марії усіх християн.
Однією з головних традицій свята є похід до церкви. Християни вирушають до храмів, де ставлять свічки й моляться за здоров'я і захист. Наші предки вірили, що молитва до Божої Матері має особливу силу. Вважалося, що Пресвята Богородиця здатна виконати будь-яке бажання людини, якщо щиро про це попросити.
Що не можна робити?
- Не слід пити алкоголь.
- Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.
- Не рекомендується брати або позичати речі в борг.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним, бо тоді привабите невдачі в життя.
Що ще відзначають?
- 1 жовтня традиційно відзначають День захисників та захисниць України. Його встановили у 2014 році на заміну радянського свята Дня захисника Вітчизни, який припадав на 23 лютого. Тодішній Президент України Петро Порошенко ухвалив таке рішення у зв'язку з війною на Сході та окупацією росіянами Криму. 1 жовтня заведено дякувати українським захисникам і захисницям за боротьбу та захист.
- Також сьогодні святкують День українського козацтва. Раніше це свято відзначали 14 жовтня, але з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський церковний календар дата змінилася. Козаки вважали Діву Марію своєю покровителькою. Саме тому дата цього свята залежить від дня Покрови Пресвятої Богородиці.
- Крім цього, 1 жовтня святкують День ветерана України. У це свято варто вшанувати внесок людей, які гідно служили своїй рідній країні та боролися за її незалежність.