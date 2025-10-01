У цей день наші предки готувалися до зими та збирали шипшину. Про заборони й інші свята 1 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Покров Пресвятої Богородиці 2025

За переказами, у Х столітті під час облоги Константинополя, жителі міста прийшли до церкви. Вони почали щиро молитися Матері Божій про порятунок від ворогів. У цей момент з'явилася Діва Марія разом з ангелами, учнями Ісуса Христа й пророками. Вона накрила місто своїм святим покривалом, врятувавши усіх жителів від загибелі. Після цього ворог відступив, а сама подія стала потужним символом підтримки Діви Марії усіх християн.

Однією з головних традицій свята є похід до церкви. Християни вирушають до храмів, де ставлять свічки й моляться за здоров'я і захист. Наші предки вірили, що молитва до Божої Матері має особливу силу. Вважалося, що Пресвята Богородиця здатна виконати будь-яке бажання людини, якщо щиро про це попросити.

Що не можна робити?

Не слід пити алкоголь.

Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не рекомендується брати або позичати речі в борг.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним, бо тоді привабите невдачі в життя.

Що ще відзначають?