Військові зустрічають цей день далеко від своїх родин, у холодних окопах і на бойових позиціях. Проте завдяки їх праці громадяни мають змогу відзначити Новий рік вдома разом з сім'єю. Бійці продовжують захищати Україну, її незалежність та спокій кожного з нас.

Цікаво Приємних звісток і здійснення мрій: привітання з прийдешнім Новим роком у словах і картинках

24 Канал підготував щирі привітання для Збройних Сил України з Новим роком у картинках і словах. Надішліть їх своїм рідним, друзям та знайомим, які боронять кордони нашої країни та щодня наближають перемогу.

Привітання з Новим роком для ЗСУ: картинки, проза та вірші

З Новим роком, шановний воїне! Нехай тебе завжди захищає твій ангел-охоронець! Бажаю тобі міцного здоров'я, удачі та скорішої перемоги над російськими окупантами! Зі святом!

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Вітаю вас з Новим роком! Дякую вам за вашу мужність, за нашу свободу і мир. Бажаю, щоб 2025 рік став роком перемоги, спокою та відновлення. Нехай здоров'я буде міцним, родини – щасливими, а кожен день – світлим і радісним. Мирного неба і Божого благословення вам!

Привітання з Новим роком для ЗСУ / Колаж LifeStyle24

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Любий захиснику! Ми віримо, що незабаром Україна переможе, адже ти стоїш на її захисті! На жаль, так склалися обставини, що зараз ти не в колі найближчих, але пам'ятай, що незабаром все це закінчиться, і ти повернешся до своїх рідних! Вітаю тебе з Новим роком! Бажаю найскорішої перемоги! Слава Україні!

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Ви – гордість, честь, опора і для Вас

Хай жодної поразки не існує!

І успіх хай не покидає нас,

А в Україні світло запанує!

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Нехай під чистим українським небом

Ніколи не змовкає щирий сміх,

Ми вірим і чекаємо на тебе,

Хоча на долю нарікати гріх.

Ти завжди поряд, де б не був далеко,

Ти завжди поряд, де б я не була.

Нехай про мир нас сповістять лелеки,

Щоб у Новий рік країна наша розцвіла.

Привітання з Новим роком для ЗСУ / Колаж LifeStyle24

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Завдяки тобі, захиснице, знаємо, що Україна переможе. Нехай у Новому році тебе оминають ворожі кулі. Повертайся додому живою і здоровою! Бажаю тобі не втрачати віру!

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Бажаю, щоб Новий рік приніс тобі удачу, вірних побратимів, впевненості й тепла. Знай, у тебе є надійний тил, ми тебе любимо і чекаємо!

Привітання з Новим роком для ЗСУ / Колаж LifeStyle24

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З Новим роком! Вірю, що в цьому році Україну чекає перемога, а нас з тобою – зустріч. Щодня молимося за тебе і пам'ятаємо, що своєю мужністю ти нас захищаєш. Міцного здоров'я, вірних друзів, спокою, сил та витримки.

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З Новим роком тебе, герою! Дякую тобі за мужність і силу, за те, що захищаєш нашу Україну і даруєш нам спокійні дні. Ти – наша гордість, наша опора і надія. Бережи себе, рідний! Ми віримо в тебе, любимо і безмежно пишаємося.