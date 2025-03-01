Україна вже вчетверте зустрічає весну в умовах повномасштабної війни. Українські військові роблять все можливе, щоб забезпечити мирне небо над головою громадян, розповідає 24 канал.

Цікаво Календар вихідних і свят на березень 2025: чи будемо відпочивати на Міжнародний жіночий день

З нагоди настання першого дня весни наша редакція підготувала святкові картинки-привітання, які передають атмосферу березня. Збережіть їх собі, надішліть своїм близьким і підніміть їм настрій.

Привітання з першим весняним днем: картинки й листівки

Привітання з першим днем весни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з першим днем весни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з першим днем весни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з першим днем весни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з першим днем весни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з першим днем весни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з першим днем весни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з першим днем весни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з першим днем весни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з першим днем весни у прозі

Весна прийшла до нас, розсипавши навколо перлини роси й сміливо прокладаючи шлях сонячним променям. Це час, коли природа пробуджується до життя, а серця наповнюються весняним теплом. Бажаю вам поглянути на світ з новими очима, зберегти в собі всю ту свіжість і енергію, що несе з собою весна, і рухатися вперед з впевненістю та радістю!

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Нехай весна постукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів і ароматом квітів. Нехай тепло і світло будуть на душі й в серці, а ця пора принесе натхнення, легкість і тремтливість. Щоб зранку ви прокидалися, вдихаючи на повні груди новий день. З першим днем весни!

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Вітаю з першим днем весни! Бажаю аромату любові й щастя. Бажаю весняного тепла і сонячних надій. Бажаю неймовірного натхнення і внутрішнього підйому, прекрасного самопочуття і дивного настрою. Нехай і березень, і квітень, і травень будуть сповнені надії й радості!

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З першим днем весни! Нехай у вашому житті все розпускається і розквітає, нехай кожна мить наповниться терпким весняним ароматом легкості й душевної свободи. Нехай із зародженням весни й у вас всередині зароджується надія та любов. Нехай ця весна принесе нам довгоочікуваний мир!