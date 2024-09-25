Такі прізвища з'явилися ще у давні часи та більшість з них збереглася до сьогодні. Родові імена, які походять з Америки, описав мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

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Добірка прізвищ американського походження

Боцман

Це прізвище походить від англійського слова boatman та перекладається як "човняр". Родове ім'я є досить популярним в Україні – всього налічується 826 його носіїв. Найбільше представників цього прізвища проживає у Маріуполі, Харкові та Києві.

Бріг

Як зазначає дослідник Редько, це родове ім'я походить з англійської мови, а саме від слова brig – "двощогловий корабель". Таке прізвище вважається доволі рідкісним, оскільки відомо лише про 7 його власників. Здебільшого носії цього родового імені живуть на Київщині.

Джек

Таке прізвище походить від імені Джек. В Україні не так часто можна почути це родове ім'я, оскільки налічується лише 31 його носій. Люди, які мають таке прізвище, проживають у Львові та Івано-Франківську.



Прізвища, які мають американське походження / Фото Freepik

Сміт

Це прізвище є одним з найпопулярніших у США і перекладається як "коваль". Водночас в Україні таке родове ім'я має лише 62 людини, більшість з яких мешкає на Київщині та Миколаївщині.

Джонсон

Це родове ім'я досить поширене в англомовних країнах і перекладається як "син Джона". Втім, серед українців носіїв такого прізвища часто не зустрінеш, бо їх налічується всього 16. Найбільше представників цього родового імені проживає в Києві та Запоріжжі.

Які ще прізвища мають іноземне походження

В Україні є чимала кількість прізвищ, які походять з інших країн. Так, до родових імен іноземного походження належать: Арнаут, Чаус, Чавс, Потоцький, Галицький, Вишневський, Валевський, Ковалевський, Гончаров, Красильников, Мельников, Ковальов, Кожевніков, Плотніков, Столяров, Ткачов, Токарев, Ямщиков та Янчаренко.