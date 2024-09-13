LifeStyle24 розповість про прізвища, які вказують на корінне українське походження. Перегляньте перелік і дізнайтеся, чи є там ваше родове ім'я.

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Прізвища, які вказують на українське походження

Більшість родових імен наших предків мають певні суфікси, які відрізняють українські прізвища з-поміж інших. Своє походження доволі легко відстежити, знаючи особливості формування родових імен.

Так, до корінних українських прізвищ належать ті, що мають суфікс "-енко". Серед них: Авраменко, Андрущенко, Бусленко, Бакуменко, Бевзенко, Батенко, Бондаренко Василенко, Гнатенко, Гончаренко, Гордієнко, Довженко, Довбенко, Коваленко, Майстренко, Петренко, Павленко, Ткаченко, Тимченко, Шевченко та подібні. Ці родові імена належать до одних з найпоширеніших варіантів прізвищ на території України.

Також суфікси "-ук" або "-юк" можуть вказати на українське походження. Серед них: Башук, Дмитрук, Гайдук, Михайлюк, Тарасюк, Сердюк, Сторожук, Ялюк, Янюк, Верещук, Волощук, Лящук, Семещук, Паращук, Поліщук, Ющук, Ящук, Гайдук, Гордійчук, Кравчук, Корнійчук, Паламарчук, Дмитрук та інші.

Що цікаво, суфікси "-цький", "-ський" та "-зький" також вказують на корінне українське походження. Однак, ці прізвища прийшли до нас від наших предків, які жили на території слов’янських країн, тому можуть мати певну схожість з родовими іменами сусідніх держав. Серед таких прізвищ: Брюховецький, Васильківський, Грабовський, Грозинський, Жебрівський, Кобилянський, Островський, Нікольський, Черкаський, Ніжинський, Збруцький, Уманський, Полтавський, Боровський тощо.

Водночас наші пращури були носіями іменних прізвищ, які пов'язані з природою. Так, предки хотіли захистити свій рід від біди. Серед таких прізвищ: Горб, Мороз, Вовк, Колода, Дуб, Осика, Жук, Черв'як, Куниця, Стріха і подібні.

Прізвища, які вказують на князівське походження

Більшість українських родових імен пов'язана зі соціальним статусом людини, тому цілком ймовірно, що предки деяких громадян могли очолювати нашу державу в минулому.

Так, до прізвищ, які походять від князівського роду, належать: Виговський, Заславський, Корецький, Косаківський, Лукомський, Любомирський, Нимерович, Ружинський, Чорторийський, Чернецький, Хоткевич, Острозький та Сапіга.