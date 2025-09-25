Натальна карта стала популярним інструментом самопізнання, який допомагає відкрити приховані таланти та зрозуміти закономірності власного життя. Редакція LifeStyle24 поспілкувалася з досвідченою експерткою з езотерики з псевдонімом "Зеленоока відьма", яка розповіла детальніше про натальну карту та пояснила, як правильно її інтерпретувати.

Що таке натальна карта?

За словами експертки з езотерики, натальна карта – це астрологічна схема неба в момент народження людини. Вона показує, де в цей час знаходилися планети, зокрема Сонце й Місяць, і використовується для тлумачення характеру, здібностей і життєвих тенденцій.

У натальній карті є кілька ключових елементів:

Знаки зодіаку – саме вони визначають, через яку "призму" проявляється енергія планет.

– саме вони визначають, через яку "призму" проявляється енергія планет. Планети – символізують різні сфери життя. Наприклад, Венера відповідає за любов і стосунки, а Марс – за енергію та активність.

– символізують різні сфери життя. Наприклад, Венера відповідає за любов і стосунки, а Марс – за енергію та активність. Будинки гороскопа – вони ділять карту на 12 секторів, кожен з яких відповідає певним сферам життя, серед яких робота, сім'я, гроші чи дружба.

– вони ділять карту на 12 секторів, кожен з яких відповідає певним сферам життя, серед яких робота, сім'я, гроші чи дружба. Аспекти – кути між планетами, які вказують на гармонію чи напруженість у тих чи інших сферах життя.

Так, натальну карту можна назвати своєрідною індивідуальною мапа, яку використовують для самопізнання, аналізу особистих тенденцій і прогнозування важливих життєвих подій.

Який вигляд має натальна карта / Фото Astrofocus

Як і де виникла натальна карта?