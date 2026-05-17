Однак у народі існує багато повір'їв, пов'язаних з квітами. Зокрема, більшість з забобонів стосується кількості подарованих рослин, розповідає ukr.media.

Яку кількість квітів не варто дарувати?

Деякі люди дотримуються народних повір'їв, за якими не заведено дарувати парну кількість квітів, зокрема дві, чотири, шість, вісім тощо, з нагоди свята. Наші предки вважали, що такі букети символізують завершення життя й настання смерті. У зв'язку з цим, ці квіти нібито можуть принести негативні наслідки, адже асоціюються з бідою та похоронами. Тому люди досі уникають подібної традиції, оскільки бояться швидкої смерті та нещастя. Крім цього, у народі вірили, що парну кількість квітів дарують, коли бажають неприємностей іншій людині.

Що цікаво, дехто вважає, що навіть число 13, яке в багатьох культурах є нещасливим, може принести невдачі. Через це деякі люди не дарують таку кількість квітів, оскільки не хочуть асоціювати свій жест з сумом й нещастям. Втім, за народними повір'ями, дозволяється вручити людині букет з 12 рослин, якщо вона переживає складний період у житті. Водночас далеко не кожен вірить у забобони, тому не сприймає подібні традиції. Однак досі більшість людей обирає непарну кількість квітів, коли хоче подарувати приємні емоції та враження комусь іншому.

Непарна кількість квітів /Фото Magnific

До речі, священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму тіктоці наголосив, що ані Святе Письмо, ані церковні канони не містять жодних заборон чи правил щодо кількості квітів. Поділ на "траурні" та "святкові" числа – виключно народний забобон, який не має нічого спільного з християнською вірою.

Яку кількість квітів можна дарувати?

За стародавніми слов'янськими традиціями, саме непарні числа оберігають людей від злих духів і нечистої сили й означають життя. Наші пращури вірили, що така кількість квітів обов'язково принесе удачу й добробут в родину. До того ж непарні числа не асоціюються зі смертю й трауром, як парні. Тому в народі досі заведено дарувати саме таку кількість квітів, зокрема три, п'ять, сім, дев'ять тощо, на свята або річниці.

Варто зазначити, що усі букети мають різне значення. Так, певна кількість квітів може означати щось особливе або навіть розповісти про наміри людини. Букет з трьох рослин символізує повагу до людини, з п'яти – закоханість, з семи – відданість, з дев'яти – серйозність планів, а з одинадцяти – міцну дружбу та бажання залишитися з другою половинкою назавжди.