LifeStyle24 підготував добірку жіночих імен, які колись були поширеними в Україні. Цей матеріал знадобиться майбутнім батькам донечки.

Не пропустіть Як красиво назвати дівчинку: 5 забутих українських імен, які мають глибоке коріння

Добірка стародавніх жіночих імен

Стефанія

Це ім'я має давньогрецьке походження та утворене від чоловічого варіанту Стефан, яке означає "вінець", або "діадема". Стефанії відзначаються цілеспрямованістю та впевненістю у собі. Представниці цього імені завжди наполегливо йдуть до своєї мети та прагнуть досягти більшого.

Маїна

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – з латинської мови, де перекладається як "народжена в травні", друга – з античної міфології, де була богиня родючості Мая. У сучасному світі представниць цього імені дуже мало, що робить його досить рідкісним.

Маруня

Це ім'я утворене від чоловічого – Марун, яке перекладається з перської мови як "коричневий". На початку XX століття так доволі часто називали дівчат, втім, наразі власниць цього імені налічується дуже мало.

Мокрина

Таке ім'я має українське коріння та походить від слова "мокрий". У давнину його власницею була свята Макрина – покровителька осені. Це ім'я вважається рідкісним, бо про нього майже не згадують, окрім як у релігійному контексті.



Стародавні імена, про які всі забули / Фото Freepik

Чаруня

Це ім'я має слов'янське походження та означає "та, хто має чари". Наші предки доволі часто так називали своїх дітей, але у сучасному світі цей варіант не є популярним. Водночас значення такого імені пов'язане зі словом "чарівний", тому наділяє своїх носіїв особливими якостями.

Мелашка

Таке ім'я походить з Давньої Греції та означає "темна, чорна". Цей варіант є однією з форм імені Меланія, який наразі можна частіше почути серед українок. Мелашки – кмітливі й допитливі, тому завжди прагнуть дізнатися щось нове. Представниці цього імені мають велике коло спілкування та нерідко бувають душею компанію.

Радослава

Це ім'я складається з двох частин: "рад" і "слав". Перша – трактується як "задоволення", "радість" або “щастя”, тоді як друга – "визнання", "слава" та "відомість". Тому ім'я означає "та, хто принесе радість і славу". У давнину так називали воїнів, які перемагали ворогів й заслуговували на пошану.

Оріана

Це ім'я має коріння у давній українській міфології. Оріана – назва країни орачів та трактується як "оріянська жінка". Водночас у римській міфології так звали богиню ранкової зорі.

Які стародавні імена повертаються в моду

До жіночих імен, які зараз в тренді, належать: Анастасія, Ярослава, Софія, Дарина й Віра. У сучасному світі так називають дівчат, які легко знаходять спільну мову з іншими людьми, дарують позитив своїм рідним, справляють гарне враження та займаються творчістю.