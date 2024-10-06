У цей день наші предки вже починали заготовляти дрова й топити піч. Про заборони й прикмети 6 жовтня – читайте на LifeStyle24.
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День пам'яті апостола Фоми
Фома займався рибальством, поки не почув проповідь Ісуса Христа. Тоді святий вирішив присвятити своє життя Сину Божому, через що згодом став одним з 12 апостолів. Коли Господь воскрес, Фома відмовлявся спершу вірити у це, але пізніше переконався у своїй неправоті. Після цього Фома почав поширювати християнство по всьому світу, зокрема в Індії, Палестині та Ефіопії. Апостол навернув чимало язичників до Христової віри та віддано служив Сину Божому. Фома загинув у муках через небажання поклонятися ідолам.
Що не можна робити
- Не варто байдикувати й лінуватися.
- Не можна сваритися, пліткувати й заздрити.
- Не рекомендується відмовляти в допомозі немічним.
- Не можна витрачати даремно гроші, бо існує ризик виникнення фінансових труднощів.
Народні прикмети
- Якщо в лісі вже немає грибів, то зима прийде рано.
- Якщо ворони літають у зграї, то наступного тижня буде погана погода.
- Якщо вранці туманно, то наступний рік буде врожайний.
- Якщо небо похмуре, то чекайте холодів.
Що ще відзначають
День вчителя. Це свято щорічно відзначають у першу неділю жовтня. Його святкують в Україні з 1994 року, щоб вшанувати усіх педагогів, які працюють у сфері освіти.
День територіальної оборони України. Його відзначають у першу неділю жовтня з 2020 року. Це свято для військових, які щодня борються за незалежність рідної країни.