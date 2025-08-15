У цей день заведено згадувати завершення земного життя Богородиці та Її переходу до вічного життя. Про історію та традиції Успіння Пресвятої Діви Марії – LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Успіння Пресвятої Богородиці: історія свята

За Святим Письмом, перед Своїм відходом у вічність Діва Марія отримала звістку від Архангела Гавриїла про близький кінець. Після цього апостоли, які перебували в різних куточках світу, дивним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Нею. Коли Пресвята Богородиця померла, Її тіло, за переказами, було поховане в Гетсиманському саду.

На третій день труну відкрили, але в ній не побачили тіла Марії. У той момент присутні зрозуміли, що Божа Матір опинилася на Небесах.

Традиції святкування Успіння Пресвятої Богородиці в Україні

В Україні свято Успіння Пресвятої Богородиці також називають Першою Пречистою. До початку святкування віряни протягом двох тижнів дотримувалися Успенського посту. Під час нього християни утримувалися від споживання м'ясних і молочних продуктів та багато молилися.

На Успіння Пресвятої Богородиці в храмах традиційно проводять урочисті літургії та хресні ходи. Зазвичай люди несуть до церкви колосся пшениці, яблука, груші, виноград та лікувальні трави, щоб їх освятити.

Віряни також дякують Богові та Пресвятій Богородиці за дари землі. Після цього люди збираються за родинним столом та готують святкові страви з освячених продуктів.