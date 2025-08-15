У цей день наші предки ходили до церкви та молилися Божій Матері. Про заборони й прикмети на 15 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Успіння Пресвятої Богородиці: що це за свято?

Останні роки Свого життя Діва Марія провела поруч з апостолом Іваном Богословом. Саме його Ісус Христос попросив піклуватися про Божу Матір. За три дні до відходу у вічність Пресвята Богородиця зустрілася з Архангелом Гавриїлом. Він сказав святій, що скоро завершиться Її земний шлях. Згодом апостоли залишили місця своєї проповіді в усьому світі та вирушили до Єрусалима. Там учні Христа зібралися, щоб попрощатися з Дівою Марією. Під час Її Успіння Христос з'явився серед яскравого світла в оточенні ангелів, і душа Богородиці без страждання відійшла до Бога. Через деякий час святі вирішили відкрити гроб, але тіла Марії там вже не побачили.

Що не можна робити?

  • Не варто займатися прибиранням та пранням.
  • Не слід ходити босоніж вдома.
  • Не рекомендується сваритися та сперечатися з близькими.
  • Не можна стригти волосся й нігті, бо скоротите собі тривалість життя.

Народні прикмети

  • Якщо на небі побачите веселку, то восени буде тепло.
  • Якщо надворі туманно, то буде рясний врожай грибів.
  • Якщо 15 серпня гарна погода, то на бабине літо піде дощ.
  • Якщо на Успіння Пресвятої Богородиці небо ясне, то осінь буде теплою.

Що ще відзначають?

День міста Тернопіль. Тернополяни відзначають 485-річчя рідного міста. У цей день люди вітають мешканців Тернополя зі святом.