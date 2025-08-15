У цей день наші предки ходили до церкви та молилися Божій Матері. Про заборони й прикмети на 15 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Успіння Пресвятої Богородиці: що це за свято?

Останні роки Свого життя Діва Марія провела поруч з апостолом Іваном Богословом. Саме його Ісус Христос попросив піклуватися про Божу Матір. За три дні до відходу у вічність Пресвята Богородиця зустрілася з Архангелом Гавриїлом. Він сказав святій, що скоро завершиться Її земний шлях. Згодом апостоли залишили місця своєї проповіді в усьому світі та вирушили до Єрусалима. Там учні Христа зібралися, щоб попрощатися з Дівою Марією. Під час Її Успіння Христос з'явився серед яскравого світла в оточенні ангелів, і душа Богородиці без страждання відійшла до Бога. Через деякий час святі вирішили відкрити гроб, але тіла Марії там вже не побачили.

Що не можна робити?

Не варто займатися прибиранням та пранням.

Не слід ходити босоніж вдома.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з близькими.

Не можна стригти волосся й нігті, бо скоротите собі тривалість життя.

Народні прикмети

Якщо на небі побачите веселку, то восени буде тепло.

Якщо надворі туманно, то буде рясний врожай грибів.

Якщо 15 серпня гарна погода, то на бабине літо піде дощ.

Якщо на Успіння Пресвятої Богородиці небо ясне, то осінь буде теплою.

Що ще відзначають?

День міста Тернопіль. Тернополяни відзначають 485-річчя рідного міста. У цей день люди вітають мешканців Тернополя зі святом.