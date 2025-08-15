У цей день наші предки ходили до церкви та молилися Божій Матері. Про заборони й прикмети на 15 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
Успіння Пресвятої Богородиці: що це за свято?
Останні роки Свого життя Діва Марія провела поруч з апостолом Іваном Богословом. Саме його Ісус Христос попросив піклуватися про Божу Матір. За три дні до відходу у вічність Пресвята Богородиця зустрілася з Архангелом Гавриїлом. Він сказав святій, що скоро завершиться Її земний шлях. Згодом апостоли залишили місця своєї проповіді в усьому світі та вирушили до Єрусалима. Там учні Христа зібралися, щоб попрощатися з Дівою Марією. Під час Її Успіння Христос з'явився серед яскравого світла в оточенні ангелів, і душа Богородиці без страждання відійшла до Бога. Через деякий час святі вирішили відкрити гроб, але тіла Марії там вже не побачили.
Що не можна робити?
- Не варто займатися прибиранням та пранням.
- Не слід ходити босоніж вдома.
- Не рекомендується сваритися та сперечатися з близькими.
- Не можна стригти волосся й нігті, бо скоротите собі тривалість життя.
Народні прикмети
- Якщо на небі побачите веселку, то восени буде тепло.
- Якщо надворі туманно, то буде рясний врожай грибів.
- Якщо 15 серпня гарна погода, то на бабине літо піде дощ.
- Якщо на Успіння Пресвятої Богородиці небо ясне, то осінь буде теплою.
Що ще відзначають?
День міста Тернопіль. Тернополяни відзначають 485-річчя рідного міста. У цей день люди вітають мешканців Тернополя зі святом.