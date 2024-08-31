Редакція LifeStyle 24 підготувала список коротких імен для хлопчиків та дівчаток. Обирайте один із варіантів, якщо незабаром чекаєте на малюка. Не відкладайте цю справу на останній момент.

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Короткі чоловічі й жіночі імена

Юрій

Ім'я Юрій має грецьке коріння та перекладається як "хлібороб" або "плугатар". Такі чоловіки люблять багато думати та ретельно зважувати кожне своє рішення. Легко та впевнено досягають поставлених цілей.

Віра

Ім'я Віра має слов'янське походження та означає "віра". Воно наділяє дівчаток виваженістю та розсудливістю. Вони можуть повільно виконувати поставленні задачі, проте більш якісно.

Список коротких імен / Фото Canva

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Ілля

Єврейське ім'я Ілля трактується як "мій Бог – Господь" та "той, що вірить". Згідно з іншою версією, воно має значення "сила Божа", "фортеця Господня". Є думка, що утворилося від таких імен: Еліяху, Ілія.

Лейла

Вважається, що ім'я Лейла – арабського походження. Воно тлумачиться як "ніч" або "тьма". Власниці цього імені є справжньо душею компанії, мають гарне почуття гумору та вміють знаходити спільну мову з людьми.