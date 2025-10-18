І саме коротка записка на листівці перетворює букет зі звичайного подарунка на зворушливе та незабутнє послання. Щоб вам більше не доводилося годинами думати про те, що написати найріднішим, 24 Канал зібрав добірку найкращих підписів для листівок до квітів на всі випадки життя.

Цікаво Найгарніші привітання з днем народження: красиві листівки з букетами квітів і щирі побажання

Що написати у записці до квітів?

Універсальні листівки

"З любов'ю та найкращими побажаннями".

"Ці квіти – маленька частинка мого серця для тебе".

"Просто щоб покращити твій день".

"Ти заслуговуєш на все найкраще!".

"Дякую, що ти є у моєму житті".

"Нехай ці квіти наповнять твій день красою та радістю".

"Надсилаю тобі усмішку та обійми, загорнуті в ці квіти".

Листівки до дня народження

"З Днем народження! Нехай кожен твій день буде таким же яскравим, як ці квіти".

"Ще один рік, ще прекрасніша ти. Вітаю!".

"Бажаю щастя, здоров'я та здійснення мрій. Святкуй на повну!".

"Найкращі вітання з твоїм святом! Нехай цей рік принесе тобі тільки радість".

"З Днем народження! Ти диво, і ці квіти – лише невеликий доказ цього".

Листівки до букетів квітів / Фото Freepik

До речі, наша редакція вже публікувала найкращі побажання гарного дня для близьких у картинках і листівках.

Листівка зі словами підтримки

"Швидкого одужання! Нехай ці квіти тішать око".

"Ці квіти – промінчик надії та тепла. Все буде добре!".

"Ми поруч. Одужуй!".

Листівка без особливої нагоди

"Просто тому, що ти найкраща/найкращий".

"Не потрібна причина, щоб дарувати красу такій прекрасній людині".

"Нехай ці квіти нагадають тобі, як сильно я тебе ціную".

"Для усмішки, бо вона тобі дуже личить!".

Романтичні листівки для коханої

"Моєму єдиному коханню. Ти назавжди в моєму серці".

"Кохаю тебе більше, ніж можна висловити словами".

"Ти моє все".

"Дякую, що робиш моє життя казкою".

"З тобою навіть звичайний день стає святом".

"Ти найпрекрасніша квітка у моєму житті".

Листівки до букетів квітів / Фото Freepik

Листівка для вибачення

"Прошу вибачення. Сподіваюся, ці квіти допоможуть пом'якшити мої помилки".

"Мені дуже шкода. Словами не передати, як я засмучений. Сподіваюся на прощення".

"Давай забудемо про це. Ці квіти – знак мого щирого бажання помиритися".

"Не хочу втрачати тебе. Вибач, будь ласка".

Листівка для подяки

"Щиро дякую за твою допомогу/підтримку/доброту. Ти справжній друг!".

"Твій вчинок був неоціненним. Прийми ці квіти як знак моєї глибокої вдячності".

"Дякую за те, що ти є. І за все, що ти робиш".

Для написання матеріалу використані джерела: WishYou та Побажайко.