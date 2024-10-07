LifeStyle24 підготував добірку імен, які не закінчуються на "а" або "я". Ці варіанти наділені мелодійністю та цікавим звучанням, тому точно сподобаються майбутнім батькам.

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Добірка імен, які не закінчуються на "а" і "я"

Любов

Це ім'я має грецьке походження та означає "кохання". У давнину так звали одну зі сестер-мучениць, яку стратили через вірність Сину Божому. Таке ім'я асоціюється зі світлим почуттям, тому наділяє своїх власниць доброзичливістю та красою.

Наталі

Це ім'я походить з латинської мови та перекладається як "благословенна" або "рідна". Що цікаво, існує версія, що воно може означати "Різдво", оскільки виникло від словосполучення Natalis Domini. Власниці такого імені завжди досягають успіху, бо мають добре розвинену інтуїцію.

Ніколь

Ім'я Ніколь давньогрецького і французького походження та означає "переможниця народів". Водночас існує версія, що воно має також англійське коріння. Представниці цього імені відзначаються вишуканістю та витонченістю, тому легко можуть зачарувати будь-кого.



Імена, які не закінчуються на "а" та "я" / Фото Freepik

Мішель

Це ім'я має французьке та давньоєврейське походження і трактується як "божественна". Мішель – ніжна та романтична людина, яка може здаватися трохи загадковою. Власниці цього імені легко знаходять спільну мову з іншими, тому мають велике коло спілкування.

Лілі

Таке ім'я має три версії походження: перша – від індійського слова lila, яке перекладається як "ілюзія" або "забава"; друга – від латинського слова lilium, що означає "невинна"; третя – від давньоєврейського "Ліліт", що трактується як "нічна тиша". Лілі – самостійна й незалежна дівчина, яка наполегливо буде йти до власних цілей.

Маріам

Це ім'я походить з давньоєврейської мови й означає "пані". Водночас воно має грецьке коріння та перекладається як "гірка". Маріам згадується у Корані як мати пророка Іси. У сучасному світі власниці такого імені прямолінійні та наполегливі, тому завжди готові прийти на допомогу.

Стародавні українські імена, про які всі забули

До жіночих імен, які колись були поширеними в Україні належать: Стефанія, Маїна, Маруня, Мокрина, Чаруня, Мелашка, Радослава та Оріана. Ці варіанти наділяють своїх власниць особливими якостями, зокрема цілеспрямованістю, комунікабельністю, кмітливістю й допитливістю.