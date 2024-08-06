Сьогодні варто накрити стіл з пісних страв та обов'язково покласти яблука, оскільки вони є головним символом свята. Чи діють у цей день усі обмеження посту, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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Чи є піст у свято Яблучного Спаса

На Яблучний Спас обмеження Успенського посту трохи послабляються. Він досі триває і закінчиться аж 14 серпня, але сьогодні у раціон можна додавати рибу, страви з олією та вино. Цього посту християни традиційно дотримуються перед Успінням Пресвятої Богородиці, яке цього року українці святкуватимуть 15 серпня.

У цей період у понеділок, середу та п'ятницю дозволяється їсти суху їжу, у вівторок та четвер – гарячі страви без олії, а у суботу та неділю – гарячі страви, але вже з олією. На вихідних обмеження також менші.

Під час Успенського посту люди очищаються не лише тілесно, але й духовно. Тому потрібно відмовитися від гучних гулянь та розваг. Також не можна справляти весілля та вінчатися. Варто прощати одне одного, а не тримати образи у собі, заборонено пліткувати, сваритися, лихословити, злитися та обманювати.