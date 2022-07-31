Лікар з Маріуполя розповів, як втік від росіян, які пригрозили розстріляти його

Хірург-офтальмолог у Маріуполі став заручником росіян, адже переховував українських військових. За це окупанти оголосили йому розстріл, якщо вийде з лікарні.

Свою історію лікар розповів 24 каналу в межах проєкту СВОЇ. Також свою історію про виїзд з Херсона 24 лютого розповів переселенець Дмитро.

Читайте також Переховував поранених бійців ЗСУ, за що росіяни хотіли розстріляти: історія лікаря з Маріуполя

росіяни оголосили розстріл лікарю, якщо вийде з лікарні

Микола (ім'я змінене на прохання лікаря) розповів, що коли ЗСУ пішли, у лікарні в Маріуполі залишилось 7 поранених військових ЗСУ. Їх лікар і переховував. Щоб окупанти нічого не запідозрили, історії їхньої хвороби спалили, форму та зброю заховали, а їм придумали легенди. Бійців переодягнули в цивільний одяг.

Проте головна лікарка Валентина Павлівна Чехова їх здала. Наших військових окупанти одразу забрали, а лікаря повели на допит.

Осетини лякали, що прострелять коліно, погрожували. Забрали мій паспорт закордонний. Вони гортали документ і дивувалися, що це таке. "А де тут у вас прописка?". Я кажу, що там чіп електронний є з усією інформацією. Але вони ж такого не бачили,

– розповів офтальмолог.

Пояснив, що окупанти його постійно питали одне й теж. Говорили: "Ти "укропів" ховав, з ними чай пив, ти поганий".

Після цього віддали паспорт, проте забрали ключі від машини. Сказали, якщо лікар вийде з будівлі, то стрілятимуть без попередження.

Втекти вдалось під час ротації ворогів

Втекти лікарю вдалось тільки тоді, коли одна лікарка розповіла, що окупанти йдуть на ротацію і якийсь час не буде нікого.

Вона принесла нам ключі від машини й ми в чому були, в тому й пішли. Зі мною була дружина і ще дві медсестри, одна з них це та, яка була закохана у військового. Ми були без халатів. Виглядали як чорти – я 2 тижні не мився й не голився. Тому відрізнити лікарів від пацієнтів було неможливо,

– пригадав Микола.

Квартира лікаря виявилася пошкоджена і непридатна для життя, в медсестер повністю розбомбили домівки.

Тільки дивом вцілів гараж та авто в ньому, коли всі сусідні будинки були зруйновані. Саме на цій машині вони й виїхали з міста.

Лікар розповів, як вони доїхали до Запоріжжя

Дуже багато блокпостів було, ледь не кожні кілька метрів. Ми брехали, що їдемо у Нікольське. Там був російський воєнний госпіталь, а ми буцімто на допомогу прямували. Але Нікольське ми проїхали й звернули на Мангуш,

– пояснив лікар.

Пригадав, що вони та ще 70 авто цілу добу провели в степу, ночували у холодній машині при -4 градусах. Мотор не вмикали, бо економили бензин. Наступного дня їх почали пропускати.

Всі поїхали до медсестри, яка була родом з села Червоне Поле під Маріуполем. Вона там і залишилвсь. Всі решта помилися, заночували й наступного дня поїхали. Лікар в Запоріжжя через Василівку. Інша медсестра – в Дніпро до доньки.

Дивіться також – хлопець, який тікав від війни з Харкова, розповів свою історію: дивіться відео