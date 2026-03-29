У лікарні померла 13-річна дівчинка, що постраждала під час атаки "Шахедів" на Миколаївщині

У Миколаївській області стало відомо про першу жертву ворожої атаки по Воскресенській громаді 28 березня. Це 13-річна дівчинка, яка постраждала через обстріл.

Дитину намагалися врятувати лікарі. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Що відомо про загиблу 13-річну дівчинку внаслідок ворожої атаки?

Про смерть дитини Віталій Кім повідомив о 13:00 29 березня. Дівчинка була однією із постраждалих унаслідок ворожої атаки по Воскресенській громаді днем раніше, де поранень зазнали багато дітей.

Лікарі день боролися за життя 13-річної. Однак зрештою стало відомо про її смерть.

На жаль, у лікарні померла 13-річна дівчинка...

– написав начальник Миколаївської ОВА.