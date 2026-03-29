29 березня, 13:05
У лікарні померла 13-річна дівчинка, що постраждала під час атаки "Шахедів" на Миколаївщині
У Миколаївській області стало відомо про першу жертву ворожої атаки по Воскресенській громаді 28 березня. Це 13-річна дівчинка, яка постраждала через обстріл.
Дитину намагалися врятувати лікарі. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Що відомо про загиблу 13-річну дівчинку внаслідок ворожої атаки?
Про смерть дитини Віталій Кім повідомив о 13:00 29 березня. Дівчинка була однією із постраждалих унаслідок ворожої атаки по Воскресенській громаді днем раніше, де поранень зазнали багато дітей.
Лікарі день боролися за життя 13-річної. Однак зрештою стало відомо про її смерть.
На жаль, у лікарні померла 13-річна дівчинка...
– написав начальник Миколаївської ОВА.