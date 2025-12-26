Можна буде купити на заправках: Кабмін підвищує доступність ліків

Кабінет міністрів ухвалив пакет рішень, спрямованих на зниження вартості лікарських засобів і розширення доступу населення до них. Зокрема тепер ліки можна буде придбати на заправках.

Уряд ухвалив зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що врегульовують роботу аптек у державних і комунальних закладах охорони здоров’я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоровʼя.

Ліки стануть дешевшими у аптеках

Відповідно до оновлених правил, аптеки, що працюють у медзакладах, зобов’язані продавати лише препарати з трьома найнижчими цінами з Національного каталогу цін за умови однакового складу, дозування та форми випуску. Це обмежує реалізацію дорожчих аналогів і має гарантувати пацієнтам доступ до найбільш вигідних за ціною ліків.

Окрім цього, уряд дозволив роздрібну торгівлю безрецептурними лікарськими засобами в приміщеннях автозаправних станцій. Для цього не потрібно створювати аптеку чи її структурний підрозділ – продаж таких препаратів можливий за наявності відповідної ліцензії.

Які ліки можна буде купити на заправках?

Відпуск безрецептурних ліків на АЗС зможуть здійснювати працівники заправок.

Згідно з вимогами, реалізація таких препаратів на АЗС допускається за умови дотримання встановлених виробником правил зберігання, проведення вхідного контролю уповноваженою особою з профільною фармацевтичною освітою та облаштування окремої зони для зберігання ліків, відокремленої від інших товарів. Також передбачена можливість продажу безрецептурних лікарських засобів через вендингові автомати за умови виконання всіх вимог до зберігання і контролю якості.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що такі зміни мають підвищити фізичну доступність ліків в умовах нерівномірного розміщення аптечної мережі та обмеженої роботи аптек, зокрема в сільській місцевості й прифронтових регіонах.

У відомстві також зазначили, що ситуацію ускладнюють перебої з електропостачанням і підвищене навантаження на систему охорони здоров’я під час війни. Водночас мережі АЗС продовжують стабільно функціонувати та мають технічні можливості для належного зберігання і відпуску ліків.

Для початку продажу лікарських засобів автозаправні станції мають подати до Держлікслужби пакет документів для отримання ліцензії за спеціальною, адаптованою формою. Перед її видачею служба перевірятиме відповідність вимогам, зокрема щодо умов зберігання, матеріально-технічного забезпечення та наявності уповноваженого фахівця. Після набуття чинності змін і оновлення порядку перевірок компанії зможуть подавати заявки та розпочинати роздрібну торгівлю безрецептурними препаратами.

