Верховна Рада ліквідувала КРАІЛ і посилила контроль за гральним ринком

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який ліквідує Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. До того ж встановлює нові вимоги для контролю за гральним бізнесом в Україні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка. Законопроєкт підтримали 239 народних депутатів.

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Азартні ігри під контролем держави

Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року має бути створено новий уповноважений орган, а також визначено міністерство, яке займатиметься формуванням політики у сфері гральних ігор та лотерей. Окрім цього, документ передбачає низку нових обмежень для грального бізнесу. Серед основних нововведень:

Обмеження доступу до нелегальних платформ

Вводиться механізм блокування незаконних гральних вебсайтів та мобільних додатків, що дозволить зменшити доступ до нелегальних азартних ігор.

Заборона реклами азартних ігор

Реклама азартних ігор забороняється з кількома винятками:

Реклама може бути транслювана на ТБ та радіо в нічний час.

Дозволена реклама на медіаплатформах, орієнтованих на аудиторію старше 21 року.

Реклама може також з’являтися на пошукових системах і платформах із цільовою аудиторією старше 21 року.

До того ж заборонено:

Пропонувати або надавати відшкодування витрат для участі в азартних іграх.

Здійснювати телефонні дзвінки або надсилати повідомлення невизначеному колу осіб.

Пропонувати безоплатні бонуси замість внесення ставки.

Виикористовувати тематику війни в рекламі.

Забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб у рекламі азартних ігор.

Ліцензії для компаній із податковими боргами

Забороняється отримувати ліцензію на азартні ігри компаніям, чиї власники чи посадовці мають податкові борги або борги зі сплати ліцензій.

Усі розрахунки під час проведення азартних ігор повинні здійснюватися виключно у грошовій формі через банківські рахунки. Використання інших платіжних послуг заборонено.

Забороняється також спонсорувати азартні ігри, за винятком випадків, коли це стосується спортивних заходів.

Що буде з лотереями

Лотереї підпадають під більшість обмежень, що стосуються грального бізнесу, включаючи вимоги до репутації посадових осіб, наявності податкових боргів та відносин із країною-агресором.

Для проведення лотерей дозволяється залучати лише іноземних ліцензованих операторів з відповідним досвідом.

Ліміти на витрати та час гри

Встановлюються обмеження на витрати, час, проведений у грі, а також на кількість і тривалість ігрових сесій. Також запроваджуються обов'язкові перерви для гравців.

Заборона ставок у кредит

У законопроєкті чітко прописано заборону на прийом ставок у кредит або з відстрочкою оплати. Усі ставки повинні оплачуватися негайно.

Такі нововведення, вважає Ярослав Железняк, спрямовані на значне посилення контролю над гральним бізнесом в Україні, зокрема, з метою боротьби з нелегальними операціями та захисту громадян від негативних наслідків азартних ігор.