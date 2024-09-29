Новим лідером "Хезболли" став двоюрідний брат ліквідованого Хасана Насралли, – ЗМІ

Нещодавно стало відомо про ліквідацію лідера "Хезболли". ЗМІ пишуть, хто міг стати його наступником.

Alarabiya news та Reuters пишуть, що новим лідером "Хезболли" став двоюрідний брат ліквідованого Хасана Насралли Хашем Сафі ад-Дін. Водночас офіційного підтвердження немає.

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Що відомо про це

Хашем Сафі ад-Дін один із тих високопоставлених членів "Хезболли", які вижили після низки ударів Ізраїлю по місцях перебування лідерів терористичної організації.

ЦАХАЛ офіційно заявив про загибель лідера та одного із засновників "Хезболли" Хасана Насралли. Його було вбито під час ізраїльського авіаудару підземним штабом угруповання. Пізніше угруповання підтвердило смерть свого лідера.

Пізніше ліквідацію лідера підтвердила також і "Хезболла".

27 вересня Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по головному штабу "Хезболли" у Бейруті, використавши понад 80 бомб для ліквідації Хасана Насралли.