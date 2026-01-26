Сходили в супермаркет за росіянами: бійці ССО знищили та взяли в полон окупантів у Куп'янську

Сили спеціальних операцій провели успішний штурм в міській забудові. Українські військові виявили та знешкодили групу російських солдатів у центральній частині міста.

Одних окупантів ліквідовано, інших було взято у полон. Про це повідомили у ССО ЗСУ.

Дивіться також ССО завдали успішних ударів по об'єктах ворога на окупованих територіях Донецької області

Що відомо про операцію у Куп'янську?

В понеділок, 26 січня, у ССО повідомили про успішне виконання операції у центральній частині Куп'янська. Під час розвідки українські бійці виявили групу окупантів, яка ховалась у зруйнованому супермаркеті "АТБ" та сусідньому будинку.

Внаслідок прямого бойового зіткнення двох російських військових вдалось ліквідувати, ще двох – взято у полон.

Спецпризначенці зазначили, що операція ССО сприяла суміжним підрозділам у звільненні центральної частини міста.

Пряме бойове зіткнення з окупантами: дивіться відео ССО

Про які нещодавні операції ССО наразі відомо?