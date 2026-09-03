У Конгресі США б'ють на сполох через ліквідацію підрозділу безпілотників у Європі

Двопартійна група американських законодавців вимагає від командування армії США пояснити ліквідацію спеціалізованого підрозділу безпілотників у Європі. У Конгресі побоюються, що це рішення завадить американським військовим переймати досвід Збройних сил України.

Про це повідомляє The Associated Press.

Що викликає занепокоєння у законодавців США?

Йдеться про батальйон чисельністю 600 військовослужбовців зі складу 173-ї повітрянодесантної бригади. Сформоване у листопаді 2025 року формування мали залучати для дій із застосуванням безпілотників.

Військові самостійно розробляли дрони та відпрацьовували тактику бойових дій, яку Україна першою масово застосувала у війні проти Росії. Документ із вимогою пояснень надіслали виконувачу обов’язків начальника штабу Армії США генералу Крістоферу ЛаНеву та міністру Армії Дену Дрісколлу.

Звернення підписали сенаторка Джин Шагін, сенатор Том Тілліс, незалежний сенатор Ангус Кінг та представник Палати представників Майк Тернер.

Ми глибоко стурбовані тим, що ліквідація цього спеціалізованого підрозділу безпілотників обмежить нашу здатність переймати досвід у союзників – зокрема, у Збройних сил України – і завадить нашим зусиллям із модернізації ведення війни з використанням безпілотників тими темпами, що необхідні для збереження конкурентоспроможності на сучасному полі бою,

– заявила сенаторка Джин Шагін.

Законодавці підкреслили, що поява цього батальйону стала своєчасною відповіддю на ситуацію, коли характер бойових дій змінюється швидше, ніж звичайні формування встигають адаптуватися.

Американські парламентарі прагнуть з'ясувати підстави для змін, ухвалених менш ніж через рік після початку діяльності групи.

Зокрема, конгресмени вимагають уточнити, чи ухвалювали рішення про припинення спеціалізації на підставі прямих розпоряджень керівництва Пентагону.

Нагадаємо, Міністр армії США Ден Дрісколл подав у відставку після кількох місяців конфлікту з міністром оборони Пітом Гегсетом. Вони мали розбіжності щодо майбутнього американської армії, її модернізації та звільнення високопоставлених військових.

Дрісколл, який очолював армію США як цивільний керівник із лютого 2025 року, має залишити посаду найближчими днями. Його відставка стала черговою кадровою зміною у Пентагоні на тлі суперечок навколо політики Гегсета та його рішень щодо військового керівництва.