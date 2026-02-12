Росія накопичила велику кількість солдатів поблизу одного з українських міст

Ворожі війська кидають усі свої сили на захоплення територій України. Під особливою загрозою, зокрема, опинилося одне з міст на Донеччині.

Там окупанти накопичили значні сили. Відповідну заяву в етері "Суспільного" зробив начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Збройних Сил України Максим Білоусов.

Де саме росіяни посилили свої позиції?

За словами Білоусова, значну кількість військових армія країни-агресорки накопичила у районі міста Лиман Донецької області. Там співвідношення особового складу між українськими та російськими підрозділами сягає 1:6, а подекуди доходить навіть до 1:10 на користь противника.

Саме через таку значну чисельну перевагу російські війська мають можливість проводити надзвичайно інтенсивні та майже безперервні штурмові дії. Водночас, за словами представника ЗСУ, на цій ділянці фронту окупанти зазнають величезних, просто катастрофічних втрат у живій силі.

Росіяни активно застосовують увесь спектр доступних засобів ураження. Йдеться про бойову авіацію, ударні безпілотники типу "Ланцет", FPV-дрони, дрони-камікадзе "Молнія", а також так звані дрони-"ждуни" для тривалого спостереження та коригування.

Білоусов також розповів, що тактика просування ворога зараз полягає в тому, що групи штурмовиків рухаються дуже невеликими частинами – по 1 – 3 солдати. Це робить їх вкрай важко виявляємоми для українських захисників, адже такі "дрібні" групи можуть з'являтися з будь-якого напрямку й у будь-який момент.

Білоусов підкреслив, що російське командування свідомо використовує стратегію "тисячі порізів" (або тактику "салямі"): постійні дрібні, але численні уколи по всьому фронту, щоб максимально розпорошити увагу, сили та ресурси Сил оборони України, не даючи змоги зосередитися на головних загрозах.

