Росіяни благали зупинитись: у 66 ОМБр поділились курйозним випадком на Лиманському напрямку

Росіяни намагаються експериментувати з тактикою на полі бою, аби досягнути хоч якихось успіхів. Але, через ефективну протидію ЗСУ, їм подекуди доводиться вдаватись до геть нетипових дій.

Про один з таких випадків 24 Каналу розповіла заступниця начальника штабу батальйону безпілотних систем 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Олена Розвадовська. За її словами, українські дрони дуже заважають ворогу на полі бою і це призводить до неочікуваних наслідків.

Як змінилась тактика ворога?

Дедалі менше росіяни використовують важку техніку на полі бою, так само не часто можна зустріти російські колони. Річ у тім, що українські військові, зокрема бійці 66 ОМБр, добре знають усі шляхи, якими може рухатися ворожа колона.

Тому окупанти зосереджуються на тактиці малих груп. Цікаво, що раніше росіяни просувалися по 2 – 3 військовослужбовці. Зараз же часто можна помітити лиш одного військового, який намагається пройти вглиб українських позицій. Однак поодинокі військові зрештою об'єднуються в групи.

Малі групи виснажують операторів (дронів, – 24 Канал). Вони мусять працювати 24/7, в іншому випадку – весь тягар відсічі російської агресії припадатиме на піхоту, яка утримуює передній край. Тому завдання кожного оператора виявити та знищити російські групи,

– пояснила Олена Розвадовська.

На Лиманському напрямку ворожа активність дещо спала, однак це не означає, що на напрямку стало "тихо". За весну ворогу так і не вдалося просунутися на цій ділянці фронту, хоч було чимало спроб.

"Те, що противник на нашому напрямку не просунувся, це можна назвати великою перемогою. Але не варто забувати, якими зусиллями це дається. За цю весну ми стримали два дуже великих штурмових наступи – з танками, важкою та легкою броньованою технікою. Крім того, часто був рух квадроциклів й іншої мотоциклетної техніки", – зауважила військова.

Злагоджені дії українських військових змусили росіян йти на відчайдушні кроки. Окупанти почали на дощечках писати, щоб українські дрони не літали колами, бо їм, мовляв, важко від них бігати.

Росіяни також намагаються підійти до міста Лиман. Найбільше користуються поганими погодними умовами: туманом та дощем, аби їх важче було помітити. Однак завдяки значній дальності кіл-зони українським бійцям вдається ще на підступах виявляти та знищувати противника.

Ситуація на напрямку залишається важкою, але контрольованою.

